Литва призвала усилить санкции против Белоруссии

Глава Литвы Науседа призвал усилить санкции против Белоруссии из-за событий на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал усилить санкции против Белоруссии из-за событий на Украине.

«Белоруссия является полноценным союзником России в военной агрессии на Украине. Поэтому западные санкции необходимо ужесточить как в отношении России, так и в отношении Белоруссии», — считает он.

Глава государства отметил, что механизмы санкций должны работать так, чтобы исключить возможность их обхода. Также, по его словам, он обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы помощи Киеву.

Ранее в Литве призвали НАТО передать украинской армии оружие по принципу «все, что есть». Как утверждает министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, прошлые аргументы по отказу в поставках вооружения больше неактуальны, так как Вооруженные силы Украины доказали способность успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО.

Кроме того, литовский президент обратился к Европе с призывом выстроить надежную систему для устрашения России. Он подчеркнул, что это необходимо сделать ради того, чтобы у России не возникало желания «проверить возможность отвечать».