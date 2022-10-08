В Литве призвали передать Украине самое технологичное оружие НАТО

Глава МИД Литвы призвал НАТО передать украинской армии оружие по принципу «все, что есть»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть». По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках оружия больше неактуальны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказали, что способна успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО. Слова политика приводит РИА Новости.

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем «Джавелины» и «Стингеры» и, может, еще что-то"», — заявил дипломат. Он отметил, что в настоящее время стало ясно, что ВСУ способны, используя западное оружие, успешно отвоевывать территории. В связи с этим ранее использовавшиеся участниками альянса аргументы больше не актуальны, считает политик.

Глава литовского МИД полагает, что союзники по НАТО больше не могут объяснять свои отказы в снабжении ВСУ тем, что оружие очень технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военнослужащих или что оно может быть уничтожено. Он назвал подобные дебаты беспочвенными. «А если это так, не вижу причин, почему бы Украине не предоставить все, что у нас есть? Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторюсь, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии», — заключил политик.

7 октября стало известно, что власти США отказали Киеву в просьбе поставить вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму.

Ранее сообщалось, что глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил США и союзников, что отправка Киеву дальнобойных систем может привести к прямому столкновению России и НАТО.