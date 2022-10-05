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Россия предостерегла США и НАТО от поставок дальнобойного оружия Киеву

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/ Globallookpress.com

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и НАТО от поставок дальнобойного оружия Украине. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы, и указал, что заявления Запада о поставках вооружений в рамках права Киева на самооборону являются юридически ничтожными.

Гаврилов добавил, что отправка дальнобойных систем для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к расширению зоны военного конфликта и прямому столкновению между Россией и НАТО.

«Не рекомендовали бы вашингтонским стратегам идти по пути эскалации ситуации на наших южных границах. Решительно предостерегаем от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия, которые неизбежно вынудят нас принимать адекватные ответные меры», — заключил глава делегации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи США Киеву ракет ATACMS. По его словам, поставки будут являться «прямым втягиванием США в военное противостояние с Россией».

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Марина Совина
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