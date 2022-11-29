В России выявили 4 928 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4 928 случаев коронавируса за минувшие сутки

В России за минувшие сутки выявили 4 928 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 584 740. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 29 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5048.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (912 случаев), Санкт-Петербурге (574) и Свердловской области (298 случаев). Меньше всего — в Чечне и Северной Осетии (по одному случаю). Также есть регионы, где случаев заболевания вовсе не было выявлено — это Ингушетия, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва и Калмыкия.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1 500. За этот же период 5 863 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 992 153.

За сутки умерло 53 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 943 человека.

Ранее сообщалось, что завод Volkswagen-FAW в китайском городе Чэнду остановил производство из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Две производственные линии из пяти на заводе в Чанчуне также приостановлены.