Стюардесса пригрозила блогеру-инвалиду оружием в самолете и попала на видео

Стюардесса Delta Airlines пригрозила летевшему в США блогеру-инвалиду оружием

Бортпроводница авиакомпании Delta Airlines пригрозила блогеру-путешественнику с ограниченными возможностями оружием за отказ покинуть самолет и попала на видео. Об этом пишет The Independent.

Летевший из Чили в штат Джорджия в США пассажир-инвалид Кори Ли сообщил, что после окончания рейса ждал, пока его коляску доставят к выходу самолета. Однако члены экипажа потребовали, чтобы мужчина незамедлительно покинул воздушное судно на другой коляске, используемой сотрудниками авиакомпании для перевозки людей с ограниченными возможностями. «Это было неудобно для меня, — пояснил он. — К тому же это подвергает меня риску развития пролежней».

Ситуация обострилась, когда одна из стюардесс в очередной раз призвала блогера покинуть лайнер и подождать коляску в другом месте. «В противном случае Администрация транспортной безопасности (TSA) заставит вас выйти из самолета с помощью оружия и прочих приспособлений», — добавила она.

По словам мужчины, он не хотел уступать сотрудникам перевозчика и поддаваться их давлению, поскольку знал свои права. «Я сотни раз прилетал в аэропорт Атланты, и мне всегда подносили инвалидную коляску к дверям самолета, — пояснил он. — Не понимаю, почему они были так непреклонны. Но угрожать мне оружием?! Что, черт возьми?!»

Спустя некоторое время пассажиру принес коляску «очень приятный и услужливый» работник аэропорта. «После того как мне угрожали оружием, я испытал облегчение от его помощи и доброты, — подчеркнул блогер. — За последние девять лет у меня было много безумных путешествий по 40 странам, но это было самое ужасное из всех».

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