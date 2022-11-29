В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с добровольцами СВО

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент не планирует встреч с добровольцами

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встреч с добровольцами. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков добавил, что президент продолжит контактировать со всеми, кто имеет отношение к специальной военной операции (СВО).

«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции», — заявил представитель Кремля.

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями участников специальной военной операции (СВО) на Украине. На встрече глава государства подчеркнул, что воспитание детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия.