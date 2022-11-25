Путин назвал основу России

Путин назвал матерей основой, на которой стоит Россия

Воспитание своих детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин на встрече с матерями бойцов, участвующих в спецоперации. Трансляция встречи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Я говорю не только о вас, но вообще о наших мамах. это главная основа, на которой стоит страна. в этом все — наша история, наша культура, наши традиции», — сказал президент.

Ранее зампред правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк рассказала Владимиру Путину о гибели сына в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).