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19:51, 25 ноября 2022Россия

Путин назвал основу России

Путин назвал матерей основой, на которой стоит Россия

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Воспитание своих детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин на встрече с матерями бойцов, участвующих в спецоперации. Трансляция встречи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Я говорю не только о вас, но вообще о наших мамах. это главная основа, на которой стоит страна. в этом все — наша история, наша культура, наши традиции», — сказал президент.

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Ранее зампред правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк рассказала Владимиру Путину о гибели сына в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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