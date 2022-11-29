Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:31, 29 ноября 2022Экономика

Россияне поверили в увеличение доходов в будущем году

Почти 60 процентов россиян поверили в увеличение доходов в будущем году

Фото: Pixabay

Больше половины россиян (почти 60 процентов) поверили в увеличение своих доходов в будущем году. 31 процент из таких оптимистов надеется на прибавку на текущей работе, а 28 процентов полагаются на подработку. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка», выдержки из них приводит газета «Известия».

По мнению экспертов, уверенность россиян в том, что доходы будут увеличиваться, исходит прежде всего от фактического повышения зарплатных предложений в конце текущего года. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова , рассказала, что в настоящее время на рынке труда в среднем предлагают оклад в размере 55,4 тысячи рублей, тогда как работников устраивает 55 тысяч. Иными словами, бизнес готов удовлетворять интересы соискателей.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украинские военные убили из-за долгов семью в Херсонской области
Девушка покинула праздничный ужин из-за неожиданного поступка свекрови
НАТО обвинило Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной
В США призвали наложить санкции на поддерживающие СВО российские партии
Раскрыты характеристики предложенных Boeing снарядов для «ударов» ВСУ по России
В ЛНР рассказали о трудностях эвакуации украинских военных
Болельщик назвал отличие чемпионатов мира по футболу в Катаре и России
Казахстан зафиксировал рост переводов из России в октябре в 13 раз
Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых из России
Маркетолог раскрыл главную уловку магазинов во время «Черной пятницы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.