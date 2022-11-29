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08:43, 29 ноября 2022Путешествия

Пилот назвала лучшее время суток для полетов для избежания турбулентности

Пилот United Airlines посоветовала пассажирам, боящимся турбулентности, летать рано утром

Кадр: AlmostCaptainMorgan / YouTube

Женщина-пилот авиакомпании United States назвала время суток для полетов, когда наиболее высока вероятность избежать турбулентности. Советы для пассажиров с аэрофобией летчица опубликовала на своем канале на YouTube.

По словам Морган Смит (Morgan Smith), путешественникам, которые боятся так называемой «болтанки», лучше всего летать рано утром. «Обычно по утрам турбулентность гораздо слабее. Плюс аэропорты и самолеты не такие загруженные, поэтому у вас будет больше пространства», — пояснила член экипажа.

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Кроме того, летчица посоветовала садиться в переднюю часть самолета, поскольку в этой зоне турбулентность ощущается меньше, а также летать с другом или членом семьи, чтобы минимизировать стресс.

В заключение Смит порекомендовала аэрофобам сразу сообщить о своем страхе стюардессам, чтобы те могли оказать поддержку нервничающему пассажиру. «Вы также можете пойти и поговорить с пилотами. Они больше расскажут вам о полете и, возможно, даже покажут свое рабочее место», — пояснила пилот.

В июне блогерша из TikTok рассказала о простом способе перестать бояться турбулентности, которому ее научил пилот. На примере емкости с жиле и салфетки девушка продемонстрировала, что давление на предмет в стакане оказывается сверху, снизу и по бокам, и благодаря этому он удерживается. По ее словам, те же законы работают, когда самолет попадает в турбулентность.

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Марк Успенский
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