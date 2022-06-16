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Пилот раскрыл простой способ не бояться летать и восхитил пользователей сети

TikTok-блогерша показала, как не бояться самолетов, с помощью салфетки и стакана с желе

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Пилот раскрыл TikTok-блогерше Анне Паулл простой способ не бояться летать во время турбулентности. Совет летчика, которым Паулл поделилась у себя в соцсети, восхитил пользователей.

Командир воздушного судна показал ей лайфхак, который она впоследствии продемонстрировала своим подписчикам. Девушка взяла в руку стакан с желе и оторвала маленький кусок салфетки. Она предложила представить, что салфетка — это самолет, а желе — окружающая его атмосфера.

После этого блогерша положила салфетку в стакан и стала сильно его трясти. По словам Паулл, давление на предмет в стакане оказывается сверху, снизу и по бокам, и благодаря этому салфетка удерживается. Те же законы физики работают, когда лайнер попадает в зону турбулентности.

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Как сообщает The Daily Star, ролик мгновенно стал вирусным, набрав свыше 14 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Большинство пользователей положительно оценили лайфхак, но были и те, кто высмеял его. «Ребята, я на это не куплюсь, ведь самолеты не покрыты желе», — написал один из подписчиков.

Ранее в ходе исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» стало известно, что большинство российских туристов (52 процента) боятся сильной турбулентности.

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Ксения Жарова
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