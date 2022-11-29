Украина начала вести переговоры с соседними странами об импорте электроэнергии

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил о переговорах с рядом стран об импорте электроэнергии

Глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о начале проведения переговоров об импорте электроэнергии на фоне проблем с ресурсом на Украине, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на вебинаре Атлантического совета Кудрицкий заявил, что этот вопрос обсуждается с рядом соседствующих с Украиной стран. Он уточнил, что потенциальными поставщикам электроэнергии могут стать Румыния, Словакия или Венгрия.

Ранее власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической».