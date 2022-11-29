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12:22, 29 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты

Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Кудриным после ухода из Счетной палаты

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с Алексеем Кудриным после его ухода с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О его реакции сообщает ТАСС.

Кудрин 29 ноября сообщил, что подал Путину заявление об уходе с поста председателя Счетной палаты.

«Кудрин имел возможность передать свое обращение, прошение об отставке главе государства», — отметил Песков.

До этого стало известно, что Совет Федерации получил представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста. 25 ноября появилась информация, что глава Счетной палаты России в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс».

В июне с должности гендиректора «Яндекса» попросили уйти сооснователя компании Аркадия Воложа из-за попадания под санкции Европейского союза.

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Анна Щербакова
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