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Евросоюз ввел санкции против основателя «Яндекса»

Евросоюз ввел санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейский союз ввел санкции в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, сообщили в Совете ЕС.

Решение объясняется тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации». Указано также, что Волож гражданин не только России, но и Мальты. При этом Мальта — одна из стран Европейского союза.

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В общей сложности вместе с Воложем под ограничения попали больше 60 человек, также 18 организаций. Свое решение Брюссель объясняет их связями, прямыми или косвенными, с руководством страны или вооруженными силами.

Теперь санкции ЕС действуют в отношении более чем 1150 физических лиц и почти 100 учреждений. 3 июня вступил в силу уже шестой пакет санкций против России.

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Платон Щукин
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