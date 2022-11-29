Назван лучший фильм года

«Все везде и сразу» стал лучшим фильмом года по версии премии Gotham Awards

Названы победители 32-й независимой премии Gotham Awards. Об этом сообщает Variety.

Лучшим фильмом года стал проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Сыгравший в нем Ке Хюи Кван был признан лучшим актером второго плана. Среди исполнителей главных ролей награду получила Даниэль Дедуайлер, сыгравшая в ленте «Тилл».

Приз за режиссуру достался Шарлотте Уэллс, которая сняла картину «Солнце мое». За лучший сценарий отметили Тодда Филда и его фильм «Тар». В категории «Лучший международный фильм» победила драма «Событие» режиссера Одри Диван, а из документальных картин была отмечена «Все, что дышит». Также награды был удостоен актер Бен Уишоу за лучшую роль в телесериале — речь о шоу «Будет больно».

В прошлом году лучшим сериалом года по версии Gotham Awards оказалась «Игра в кальмара». Победителем в категории «Лучший фильм» стала лента Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Картина также получила приз за лучший сценарий, а сама Джилленхол была отмечена в категории «Главный прорыв среди режиссеров».