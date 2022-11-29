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07:36, 29 ноября 2022Путешествия

Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых из России

«Яндекс.Путешествия»: выгоднее покупать билеты на Новый год с вылетом 24-25 декабря

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самыми выгодными датами для вылета на зимний отдых по России и за границу оказались 24-25 декабря и 2-4 января. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, туристам, желающим улететь на Новый год и каникулы, еще доступны для покупки недорогие билеты по российским и зарубежным направлениям, которые в среднем стоят меньше, чем в прошлом году. Среди самых подешевевших направлений аналитики называли Казань, Санкт-Петербург, Самару, Челябинск, Иркутск, Калининград, Мурманск и Уфу.

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При этом из стран ближнего зарубежья выгоднее всего полететь в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. «Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40 процентов дешевле) и Таиланд (на 27 процентов дешевле)», — отметили специалисты.

Кроме того, согласно исследованию, на уровне аналогичного периода 2021 года доступны билеты в Дубай, а сильнее всего поднялись цены на авиабилеты на Кубу.

Ранее самыми бюджетными направлениями России для отдыха на Новый год назвали Нижний Новгород и Вологду. Стоимость проживания и питания в отелях невысокой категории на человека в этих городах составляет от 1,5 до двух тысяч рублей. Немного дороже обойдется отдых на родине Снегурочки — в Костроме. Кроме того, россиянам предложили встретить праздник в Великом Устюге.

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Марк Успенский
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