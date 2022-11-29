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11:38, 29 ноября 2022Россия

В Роспотребнадзоре заявили о выявлении свиного гриппа в 55 регионах

В Роспотребнадзоре заявили о выявлении свиного гриппа в 55 регионах страны

Фото: POOL New / Reuters

В 55 регионах России зафиксированы случаи инфицирования свиным гриппом — он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1 процента), РС-вирусов (14 процентов), метапневмовирусов (12,1 процента), аденовирусов (9,7 процента)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ проводится прививочная кампания, заявили в Роспотребнадзоре и подчеркнули, что в стране вакцинированы свыше 66,5 миллиона человек — 45,5 процента от общей численности населения.

Глава федеральной службы Анна Попова поручила регионам, где число привитых не соответствует норме, завершить работу по вакцинации до 5 декабря.

С 29 ноября в Элисте введен карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Ограничительные меры предполагают ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для детей с первого по девятый классы.

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Анастасия Шейкина
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