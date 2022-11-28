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19:35, 28 ноября 2022Россия

В российском городе ввели карантин из-за угрозы двух инфекций

В Элисте ввели карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ

Фото: Shutterstock

В Элисте ввели карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев, чьи слова приводит ТАСС.

«В республике зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. На 47-й календарной неделе, с 21 по 27 ноября, в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7-14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели», — сказал представитель республиканского Роспотребнадзора.

Карантин в российском городе, который начнется 29 ноября, предполагает ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для школьников с первого по девятый классы. Среди них также приостанавливается организация дополнительного образования.

Кроме того, в поликлиниках вводится раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями, а в больницах появится запрет на допуск посетителей к больным. Также планируется увеличить количество бригад скорой помощи, если в этом возникнет необходимость.

Ранее в поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей. В пресс-службе республиканского Роспотребнадзора заявили, что с начала ноября в населенном пункте врачи поставили предварительный диагноз «ГЛПС» 31 человеку.

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Никита Абрамов
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