Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 24 ноября 2022Россия

В российском поселке произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей

В поселке Серафимовский в Башкирии произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В федеральной службе констатировали подъем заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Там подчеркнули, что с начала ноября в населенном пункте врачи поставили предварительный диагноз «ГЛПС» 31 человеку, в том числе 14 детям.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, преобладают преимущественно семейные очаги. Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан организован комплекс противоэпидемических мероприятий в населенном пункте и по месту пребывания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом является острой вирусной болезнью, которая сопровождается высокой лихорадкой, общей интоксикацией, склонностью к кровоточивости и поражением почек. Инкубационный период заболевания длится от 10 до 45 дней, первыми признаками мышиной лихорадки является резкий подъем температуры, тошнота, рвота, вялость, заторможенность и расстройство сна.

Летальность ГЛПС на Дальнем Востоке достигает 68 процентов, в европейской части России — 1-3,5 процента. Иногда смертельность вируса может возрасти до 10 процентов.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей. Из-за этого в Араданском сельсовете было запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыт план Зеленского о поголовной мобилизации жителей русскоязычных областей
Большая часть погранпереходов между Украиной и Молдавией перестала работать
Овечкин забросил 790-ю шайбу в НХЛ
В посольстве России прокомментировали смерть россиянки в Южной Корее
Жителя Эстонии с российским паспортом депортировали после поездки в Россию
Перечислены первые симптомы называемого «тихим убийцей» рака
Германия и Испания реанимировали проект истребителя шестого поколения
Россиянин получил два года колонии за стрельбу из рогатки
Группировка «О» показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ из «Градов»
Оценен объем валютных вкладов россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.