В российском поселке произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей

В поселке Серафимовский в Башкирии произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей

В поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошла вспышка мышиной лихорадки среди людей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В федеральной службе констатировали подъем заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Там подчеркнули, что с начала ноября в населенном пункте врачи поставили предварительный диагноз «ГЛПС» 31 человеку, в том числе 14 детям.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, преобладают преимущественно семейные очаги. Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан организован комплекс противоэпидемических мероприятий в населенном пункте и по месту пребывания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом является острой вирусной болезнью, которая сопровождается высокой лихорадкой, общей интоксикацией, склонностью к кровоточивости и поражением почек. Инкубационный период заболевания длится от 10 до 45 дней, первыми признаками мышиной лихорадки является резкий подъем температуры, тошнота, рвота, вялость, заторможенность и расстройство сна.

Летальность ГЛПС на Дальнем Востоке достигает 68 процентов, в европейской части России — 1-3,5 процента. Иногда смертельность вируса может возрасти до 10 процентов.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей. Из-за этого в Араданском сельсовете было запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.

