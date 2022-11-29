Студентка захотела подстричь челку и осталась с внешностью Фродо Бэггинса

Студентка Энни Макэлвин осталась с внешностью Фродо Бэггинса после похода в парикмахерскую

Студентка-эколог Энни Макэлвин из Новой Зеландии захотела подстричь челку и осталась с внешностью Фродо Бэггинса. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка показала, как выглядела перед походом в парикмахерскую. Так, она предстала перед камерой, сидя в машине с распущенными локонами длиной по плечи. Затем юзерша продемонстрировала результат работы парикмахера, позируя на улице с каре и челкой в виде мелких кудрей. Впоследствии из-за новой внешности Макэлвин сравнила себя с персонажем из фильма «Властелин колец» — хоббитом Фродо Бэггинсом, роль которого исполнил актер Элайджа Вуд.

«Я просто подумала, что было бы забавно иметь челку, и в итоге стала похожа на Фродо Бэггинса. Я не просила о данном сходстве, но не стану расстраиваться из-за произошедшего. Я большая поклонница "Властелина колец". Может быть, Элайджа увидит, что я выгляжу так же, как он», — заявила юзерша, добавив, что хотела бы познакомиться с артистом.

Ранее блогерша Анджелина Доу подстригла саму себя и оценила результат словами «это треш». На размещенных кадрах девушка показала спадающие на спину неровные, рваные пряди.