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19:35, 29 ноября 2022Ценности

Девушка оценила модную стрижку после салона словами «волосы словно грызли крысы»

TikTok-блогерша Линн Далила захотела модную стрижку и осталась с рваными прядями

Фото: @leanne.deliah

Блогерша Линн Далила из Берлина, Германия, оценила модную прическу после салона словами «волосы словно грызли крысы». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что хотела сделать в парикмахерской популярную «волчью стрижку» (объемные у корней волосы с филированными кончиками, которые создают эффект нерасчесанных волос — прим. «Ленты.ру»). Однако, по словам юзерши, она осталась недовольна результатом работы мастера, который отличался от ожидаемого. На размещенных кадрах немка показала, как ее укладка выглядит сзади, продемонстрировав на камеру рваные неровные пряди.

«Парикмахер так сильно испортил мне волосы, что вы не поверите. Они выглядят так, словно их грызли крысы», — заключила клиентка.

Ранее в ноябре студентка-эколог Энни Макэлвин из Новой Зеландии захотела подстричь челку и осталась с внешностью Фродо Бэггинса.

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Алина Гостева
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