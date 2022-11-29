Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

«Госуслуги»: россиянам финансово выгодно брать отпуск в 2023 году в марте, июне или июле

Одними из самых выгодных месяцев для отпуска в 2023 году названы март, июнь, июль. Такую рекомендацию россиянам дали в официальном Telegram-канале портала «Госуслуги».

Как объяснили эксперты, финансово выгодно отдыхать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. Так, для отпуска стоит выбирать март, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь или декабрь.

При этом отдыхать в январе, феврале, апреле и мае, напротив, не так выгодно, поскольку, по словам специалистов, в эти месяцы «зарплата будет выше отпускных». Для тех, кто хочет меньше работать в 2023 году, рекомендуется брать отпуск между выходными или праздничными днями.

«Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: 29 и 30 апреля — суббота и воскресенье, 1 мая — нерабочий праздничный день, 2, 3, 4 и 5 мая — оплачиваемый отпуск, 6 и 7 мая — суббота и воскресенье, 8 и 9 мая — нерабочие праздничные дни», — говорится в публикации.

Также отмечается, что продлить отпуск можно за счет нерабочих праздничных дней — с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня и 6 ноября. «Если в отпуск входят нерабочие праздничные дни, они не засчитываются в дни отпуска и не оплачиваются», — добавили эксперты портала.

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