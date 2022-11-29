У актрисы из сериала «Соседи» Кейт Келти диагностирован рак молочной железы

У австралийской актрисы Кейт Келти, известной по роли Мишель Скалли в сериале «Соседи», диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что опухоль распространилась и на другие части тела актрисы, включая лимфатические узлы, кровь и тазовые кости. Как пишет издание, на этой неделе Келти должна начать химиотерапию. Актрисе придется проходить процедуры каждые три недели до конца ее жизни. Ей также может потребоваться лучевая терапия и хирургическое вмешательство.

Кейт Келти известна по проектам «Соседи», «Блу хилеры», «Грозовые камни» и «На грани». В 2008 году она завершила актерскую карьеру и стала работать юридическим консультантом.

Ранее у гитариста Duran Duran обнаружили рак четвертой стадии.