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16:15, 29 ноября 2022Культура

У актрисы из сериала «Соседи» Кейт Келти диагностирован рак

У актрисы из сериала «Соседи» Кейт Келти диагностирован рак молочной железы

Фото: F. Sadou / AdMedia / Globallookpress.com

У австралийской актрисы Кейт Келти, известной по роли Мишель Скалли в сериале «Соседи», диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что опухоль распространилась и на другие части тела актрисы, включая лимфатические узлы, кровь и тазовые кости. Как пишет издание, на этой неделе Келти должна начать химиотерапию. Актрисе придется проходить процедуры каждые три недели до конца ее жизни. Ей также может потребоваться лучевая терапия и хирургическое вмешательство.

Кейт Келти известна по проектам «Соседи», «Блу хилеры», «Грозовые камни» и «На грани». В 2008 году она завершила актерскую карьеру и стала работать юридическим консультантом.

Ранее у гитариста Duran Duran обнаружили рак четвертой стадии.

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Дениза Мацаева
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