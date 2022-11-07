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13:53, 7 ноября 2022Культура

У гитариста Duran Duran обнаружили рак четвертой стадии

У гитариста группы Duran Duran Энди Тейлора обнаружили рак четвертой стадии

Фото: Debbie Hickey / Getty Images

У гитариста британской группы Duran Duran Энди Тейлора обнаружили рак простаты четвертой стадии. Музыкант пропустил церемонию по случаю включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла, однако написал письмо, которое было опубликовано на сайте Duran Duran и зачитано во время мероприятия.

Тейлор рассказал, что узнал о своем диагнозе четыре года назад. Он отметил, что в настоящий момент онкологическое заболевание не угрожает его жизни, однако никакого лекарства для излечения от него нет. По словам гитариста, его состояние улучшилось после длительной терапии, но недавно ему стало хуже, из-за чего он был вынужден пропустить церемонию.

«Я искренне сожалею и очень разочарован, что не смог прийти. Не сомневайтесь, что я был в восторге от всего этого — даже купил новую гитару! Я так горжусь этими четырьмя братьями. Я поражен их стойкостью и очень рад получить эту награду. Я часто сомневался, что этот день наступит, и чертовски рад, что дожил до него», — говорится в письме Тейлора.

6 ноября сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения исполнителей в Зал славы рок-н-ролла. Помимо Duran Duran, в этом году премии были удостоены Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон и The Eurythmics.

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Марина Погосян
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