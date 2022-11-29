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20:22, 29 ноября 2022Бывший СССР

Появились подробности госпитализации Марии Колесниковой

В штабе Бабарико назвали тяжелым состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Состояние госпитализированной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой назвали стабильно тяжелым. Подробности ее госпитализации сообщил в Telegram штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

«Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение», — рассказали в штабе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Колесникова попала в реанимацию.

В 2020 году Колесникова возглавляла штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, баллотировавшегося в президенты Белоруссии. В 2021 году суд приговорил ее к десяти годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

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Алевтина Запольская
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