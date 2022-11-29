Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:18, 29 ноября 2022Бывший СССР

Заключенная белорусская оппозиционерка попала в реанимацию

«Зеркало»: белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию в Гомеле

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию, передает Telegram-канал «Зеркало».

«В администрации колонии про госпитализацию Марии ничего не сказали», — говорится в сообщении издания.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован.

В сентябре 2021 года Колесникова получила 10 лет тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку является невиновной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины
Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста
Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео
Звездный парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике оценили
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
Стали известны еще два участника плей-офф чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.