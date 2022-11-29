Заключенная белорусская оппозиционерка попала в реанимацию

«Зеркало»: белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию в Гомеле

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию, передает Telegram-канал «Зеркало».

«В администрации колонии про госпитализацию Марии ничего не сказали», — говорится в сообщении издания.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован.

В сентябре 2021 года Колесникова получила 10 лет тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку является невиновной.