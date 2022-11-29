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15:25, 29 ноября 202269-я параллель

В российском регионе выбрали самую красивую корову

На конкурсе красоты в Якутии выбрали самую красивую корову

Фото: teleydnt.ru

В Якутии прошел фотоконкурс красоты среди коров и быков. Самой красивой в регионе признали молодую корову из Мегино-Кангаласского района, сообщает агентство ЯСИА.

Пятимесячный теленок по кличке Мичийэ из Чыамайыкинского наслега был выбран победителем за необычную внешность, которую он получил в результате смешения якутской породы и герефорда. Для фотографии, отправленной на конкурс, теленка облачили в желто-зеленое платье, к нему в тон подобрали венок и украшения для ног и хвоста. В качестве приза корова получила 40-литровый бидон для молока, который организаторы конкурса передадут ее хозяйке.

Приз зрительских симпатий получила корова по кличке Сардаана из Таттинского района, которую сфотографировали в окружении цветов. Для конкурсного снимка ее нарядили в зеленую ткань с белыми узорами и головное украшение, на спине животного висит коромысло с ведерком, обвитое виноградной лозой.

Фотоконкурс организовали по инициативе Дома народного творчества «Аартык» имени А.С. Бродникова, в нем приняли участие владельцы 25 животных.

Ранее сообщалось, что фермеры из Иркутской области начали надевать коровам на рога смарт-часы, чтобы отслеживать их передвижения. Благодаря гаджетам коровы ни разу не вышли за пределы отведенного для них пастбища.

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Варвара Родикова
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