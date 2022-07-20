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Российским коровам начали надевать смарт-часы

В Иркутской области коровам начали надевать на рога смарт-часы

Фото: Shutterstock

В городе Вихоревка Иркутской области частные владельцы начали надевать коровам на рога смарт-часы, чтобы отслеживать их передвижения и не давать им уйти с пастбища в город. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Часть жителей, которые живут в одном районе — у них коровы ранее ходили в одном стаде, их перестал устраивать пастух, и они таким образом решают свои проблемы выпаса крупного рогатого скота», — объяснили в администрации города. Отмечается, что на стадо из 18 голов у них шесть часов.

Благодаря гаджетам коровы ни разу не вышли за пределы отведенного для них пастбища. «Эти коровы у нас в город не выходят. Эти хозяева ни разу не были привлечены к ответственности», — уточнили в администрации.

Согласно областному закону, за нарушение правил выпаса в поселениях и городских округах предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.

Варвара Кошечкина
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