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14:00, 29 ноября 2022Культура

Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах

Актер Кевин Спейси получил роль в британском инди-триллере «Контроль»
Кевин Спейси

Кевин Спейси. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский актер Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Артист сыграет в британском инди-триллере Джина Фолэйза «Контроль». Фильм рассказывает историю министра британского правительства Стеллы Симмонс (Лорен Меткалф), у которой завязываются отношения с премьер-министром страны (Марк Хэмптон). Однажды ночью, когда Симмонс направляется домой на своем беспилотном автомобиле, она обнаруживает, что машина управляется кем-то, кто знает ее секрет и хочет отомстить. Таким образом женщина оказывается в ловушке. Спейси сыграет антагониста, который получает доступ к управлению автомобилем.

В октябре суд США оправдал звезду по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

При этом Спейси продолжает судебные разбирательства в Великобритании. Летом против артиста выдвинули пять обвинений в домогательствах — в ноябре к ним добавились еще семь.

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Марина Погосян
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