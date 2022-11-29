Российский посол в Канаде прокомментировал скандал на ЛГБТ-тему

Посол России в Оттаве Степанов пояснил причины скандала на ЛГБТ-тему с канадскими властями

Посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал скандал на ЛГБТ-тему с правительством Канады. Его слова приводят «Известия».

Дипломат подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет придерживается здорового консерватизма. Причиной ажиотажа вокруг принятого закона о защите традиционных семейных ценностей, по мнению Степанова, является пристальное внимание к каждому новому шагу государства в свете последних событий. «Наши западные оппоненты, видимо, чувствуют в народе, в том числе в своих избирателях, симпатию к России, и поэтому так внимательно следят за каждым нашим шагом, болезненно реагируют на наши инициативы по укреплению традиционализма. Все симпатии на нашей стороне», — заявил посол.

Он также напомнил, что Пьер Леота Трюдо, отец действующего канадского премьер-министра Джастина Трюдо, боролся за декриминализацию однополых отношений, подчеркивая, что «государству не место в спальнях своих граждан».

Ранее стало известно о вызове Степанова в МИД Канады. Предположительно, данная мера была принята в связи с публикациями российского посольства на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые были восприняты как атака «на принятие и толерантность».