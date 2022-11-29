Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 29 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко простился с Макеем

Президент Белоруссии Лукашенко простился с умершим главой МИД Макеем в Доме офицеров

Фото: БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с умершим министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Об этом сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул первого».

Отмечается, что церемония прощания с ушедшим из жизни главой МИД прошла в Доме офицеров в Минске, куда Лукашенко пришел пешком от здания администрации президента.

О смерти Владимира Макея стало известно 26 ноября. Дипломату было 64 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Найден альтернативный способ борьбы с ПТСР без применения лекарств
Бывший российский министр отправился на СВО из-под следствия
Лукашенко простился с Макеем
В России выявили 4 928 новых случаев коронавируса
Спрос на подержанные автомобили в России усилил падение
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении
Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей
Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.