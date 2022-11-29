Лукашенко простился с Макеем

Президент Белоруссии Лукашенко простился с умершим главой МИД Макеем в Доме офицеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с умершим министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Об этом сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул первого».

Отмечается, что церемония прощания с ушедшим из жизни главой МИД прошла в Доме офицеров в Минске, куда Лукашенко пришел пешком от здания администрации президента.

О смерти Владимира Макея стало известно 26 ноября. Дипломату было 64 года.