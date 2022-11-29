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01:01, 29 ноября 2022Ценности

Блогерша изменила нос четыре раза с помощью макияжа и удивила подписчиков

Блогерша придала носу разные формы с помощью макияжа и вызвала неоднозначную реакцию

Кадр: @molchanovamua

Блогерша изменила форму носа четыре раза с помощью макияжа и показала подписчикам результат. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом molchanovamua продемонстрировала внешность с незавершенным мейкапом. На кадрах видно, что девушка выровняла тон кожи с помощью тонального крема, нанесла на губы помаду коричневого цвета, оформила графические стрелки черными тенями и наклеила накладные ресницы. Затем юзерша затемнила некоторые участки носа, придав ему таким образом кривую, зауженную, широкую и, наконец, заостренную формы. «Это сила контуринга», — объяснила она в описании ролика.

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Видео стало вирусным и набрало почти четыре миллиона лайков. Подписчики неоднозначно отреагировали на технику мейкапа, предложенную инфлюэнсершей, о чем написали в комментариях под постом. «Круто, теперь я верю, что этот способ работает», «Вау, мне понравилось, как ты сделала нос более широким», — удивились одни. «В кадре это выглядит убедительно, а вживую — как повезет», «Кажется, будто грязь на носу», «Контуринг на лице никогда не выглядит удачно, даже если его хорошо растушевать», — поспорили другие.

В октябре блогерша Мелисса изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети. Юзерша нанесла мейкап и надела парик с длинными черными прядями. Видео стало вирусным, набрав более семь миллионов просмотров. Некоторые зрители отметили, что после подобных роликов они перестают верить людям.

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Екатерина Ештокина
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