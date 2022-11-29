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07:34, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Малышева назвала препятствующий развитию рака вид завтрака

Малышева назвала яйцо пашот препятствующим развитию рака видом завтрака

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали вид завтрака, препятствующий развитию рака. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам специалистов, от развития рака может защитить регулярное употребление яиц пашот. Врачи рекомендовали готовить яйца именно методом поширования, то есть варки в воде, температура которой ниже 100°C, потому что около 40 процентов селена, содержащегося в яйцах, разрушается при кипячении.

Гандельман объяснил, что селен очень важен для противораковой защиты организма. «В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль, и если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется», — подчеркнул он.

При этом Малышева уточнила, что важный для противораковой защиты селен разрушается при 100 градусах, а при 90 градусах — нет. «В яйце пашот селен сохранится», — резюмировала доктор.

Ранее Малышева и Гандельман развеяли миф о том, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, на самом деле острые продукты полезны для здоровья.

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Олег Давыдов
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