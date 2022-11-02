Малышева развеяла миф об острой пище

Врач Елена Малышева заявила, что острая пища полезна для здоровья и не вызывает изжогу

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По слова специалистов, острые продукты полезны для здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Запомните, все острое высоко полезно для здоровья, все острое обладает обезболивающим действием. Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак», — заявила Малышева.

Специалисты также опровергли распространенное мнение, что острая пища вызывает изжогу. «Если у вас в принципе есть изжога, значит, у вас повреждение пищевода соляной кислотой, то есть у вас есть на пищеводе рана. Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжоги», — указала Малышева.

Вместе с тем врачи отметили и минусы таких блюд. Гандельман предупредил, что когда человек ест острую пищу, у него уменьшается чувствительность к соленому, в связи с чем он может употреблять много соли.

Ранее Малышева и ее соведущие опровергли стереотип об алкоголе. Специалисты рассказали, что главной причиной возникновения цирроза печени является ожирение, а не употребление спиртных напитков.