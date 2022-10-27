Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:56, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Малышева развеяла миф об алкоголе

Врач Елена Малышева назвала ожирение главной причиной развития цирроза печени

Фото: Wil Stewart / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф об алкоголе. Специалисты рассказали, что главной причиной возникновения цирроза является ожирение, а не употребление спиртных напитков. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики объяснили, что в холодное время года люди, как правило, перестают двигаться и начинают переедать. «Это бьет напрямую по печени и вызывает жировую дистрофию печени», — отметил Гандельман. «И запомните: главная причина цирроза печени — не алкоголь, а ожирение», — подчеркнула Малышева.

Тем не менее второй причиной развития цирроза врачи назвали частое употребление спиртного. «Алкоголь разрушает клетки печени, и она перестает выполнять свою функцию», — заявил Продеус. К тому же жирная пища с алкоголем часто употребляется одновременно, отметили эксперты.

Во избежание разрушения печени специалисты посоветовали регулярно заниматься физической нагрузкой и ограничить потребление вредной пищи.

Ранее Малышева предупредила о вреде голодания. Врач рассказала, что у человека, который голодает ради похудения, печень активно накапливает жир. В результате это может привести к жировой дистрофии печени, отметила медик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия ударила по критически важной инфраструктуре в центре Украины
Судно оператора газопровода «Северный поток» прибыло на место взрывов
Влюбленные стали миллионерами благодаря продаже одежды с фразами на одну тему
Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против Ксении Собчак
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
В Узбекистане опровергли сборку иранских беспилотников в стране
Раскрыты основные преимущества телемедицины
Американский гроссмейстер проиграл Непомнящему из-за незнания правил
Витас рассказал об инциденте в караоке-клубе
Глава Universal выступила за женскую версию «Форсажа»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.