Малышева развеяла миф об алкоголе

Врач Елена Малышева назвала ожирение главной причиной развития цирроза печени

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф об алкоголе. Специалисты рассказали, что главной причиной возникновения цирроза является ожирение, а не употребление спиртных напитков. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики объяснили, что в холодное время года люди, как правило, перестают двигаться и начинают переедать. «Это бьет напрямую по печени и вызывает жировую дистрофию печени», — отметил Гандельман. «И запомните: главная причина цирроза печени — не алкоголь, а ожирение», — подчеркнула Малышева.

Тем не менее второй причиной развития цирроза врачи назвали частое употребление спиртного. «Алкоголь разрушает клетки печени, и она перестает выполнять свою функцию», — заявил Продеус. К тому же жирная пища с алкоголем часто употребляется одновременно, отметили эксперты.

Во избежание разрушения печени специалисты посоветовали регулярно заниматься физической нагрузкой и ограничить потребление вредной пищи.

Ранее Малышева предупредила о вреде голодания. Врач рассказала, что у человека, который голодает ради похудения, печень активно накапливает жир. В результате это может привести к жировой дистрофии печени, отметила медик.

