Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева предупредила об опасном последствии голодания

Врач Малышева заявила, что голодание может привести к жировой дистрофии печени
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о вреде голодания для организма. О том, к какому опасному последствию может привести отказ от еды, она рассказала в программе «Жить здорово!». Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.

Малышева рассказала, что у человека, который голодает, чтобы похудеть, печень активно накапливает жир. В результате, как отметила врач, это может привести к жировой дистрофии печени — болезни, которая обычно встречается у людей с избыточным весом.

Телеведущая подчеркнула, что при похудении необходимо консультироваться со специалистом.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» Дмитрий Шубин и Герман Гандельман назвали три продукта для хорошего настроения. В список они включили грецкий орех, творог и черный шоколад.

До этого Малышева раскрыла правила лечения насморка. По ее словам, главным и самым эффективным методом лечения воспаления является промывание носа физиологическим раствором. Также она посоветовала воздержаться от использования сосудосуживающих капель, так как у них много побочных эффектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В России объяснили неразглашение данных о погибших на Украине
В Хорватии задержали создателя крупнейшей российской криптовалютной биржи WEX
Врач предупредила о «разгрызающем сердце» характере ревматизма
Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры
Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье
Производство автомобилей в Китае резко сократилось
Названо лучшее направление для семейного пляжного отдыха
Трое посетителей закусочной погибли после удара молнии
Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и Украины
Второй по величине городской парк мира обнесут бетонной стеной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.