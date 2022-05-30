Малышева предупредила об опасном последствии голодания

Врач Малышева заявила, что голодание может привести к жировой дистрофии печени

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о вреде голодания для организма. О том, к какому опасному последствию может привести отказ от еды, она рассказала в программе «Жить здорово!». Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.

Малышева рассказала, что у человека, который голодает, чтобы похудеть, печень активно накапливает жир. В результате, как отметила врач, это может привести к жировой дистрофии печени — болезни, которая обычно встречается у людей с избыточным весом.

Телеведущая подчеркнула, что при похудении необходимо консультироваться со специалистом.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» Дмитрий Шубин и Герман Гандельман назвали три продукта для хорошего настроения. В список они включили грецкий орех, творог и черный шоколад.

До этого Малышева раскрыла правила лечения насморка. По ее словам, главным и самым эффективным методом лечения воспаления является промывание носа физиологическим раствором. Также она посоветовала воздержаться от использования сосудосуживающих капель, так как у них много побочных эффектов.