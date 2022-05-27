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Малышева назвала три продукта для хорошего настроения

Врач Елена Малышева назвала творог и черный шоколад продуктами для хорошего настроения

Фото: Pixabay

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущие, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для хорошего настроения. В этот список они включили творог, грецкий орех и черный шоколад. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Творог способствует выработке серотонина — гормона удовольствия, объяснил Шубин. «80 процентов серотонина формируется бактериями толстого кишечника», — отметил он и добавил, что эти бактерии необходимо «подкармливать» творогом.

«Второй продукт [для хорошего настроения] — грецкий орех», — заявила Малышева. Врачи рассказали, что этот орех содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Доказано, что регулярное потребление омега-3 улучшает функцию мозга, повышает настроение, а также защищает от развития атеросклероза, подчеркнул Гандельман. В свою очередь Шубин добавил, что хорошее настроение человеку также обеспечат 25-50 граммов горького шоколада.

Ранее педиатр-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал три самых полезных для мозга продукта. В программе «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что к таким продуктам относятся горький шоколад, шпинат и черника.

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Олег Давыдов
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