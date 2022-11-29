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14:17, 29 ноября 2022Россия

В Минобороны сообщили о срыве атаки тактической группы ВСУ в ЛНР

Минобороны заявило о срыве атаки тактической группы ВСУ в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: Hazir Reka / Reuters

Российские военные на краснолиманском направлении сорвали попытку выдвижения ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате огня артиллерии, а также ударов штурмовой и армейской авиации, ВСУ потеряли свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Всего, по обновленным данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинской радиолокационной станции целеуказания ЗРК «Пеликан» в районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области.

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Варвара Родикова
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