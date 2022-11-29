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16:35, 29 ноября 2022Ценности

Mothercare решил вернуться в Россию

Британский бренд детских товаров Mothercare решил вернуться в Россию под новым названием

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare решил вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Магазины бренда откроются в Москве и Санкт-Петербурге под новым названием. При этом стоимость товаров увеличится на 30 процентов из-за нового подрядчика, которого компания ищет в Турции и Китае. С предыдущими из Бангладеша и Индии сотрудничать уже не будут, говорится в сообщении.

Отмечается, что магазины Mothercare приобрела компания «МФК Джамилько», которая, в свою очередь, управляет брендами New Balance, Lee, Timberland и DKNY в России. На данный момент в организации обсуждается смена названия марки на «Детскую одежду».

Кроме того, согласно информации, в ближайшее время в стране откроются магазины Victoria's Secret и Body Shop.

9 марта Mothercare объявил о приостановке своей деятельности в России.

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Мария Винар
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