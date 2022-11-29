В США обвинили Байдена в нежелании говорить правду об Украине

TAC: полковник Макгрегор обвинил Байдена в нежелании говорить правду о ситуации на Украине

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative обвинил администрацию президента Джо Байдена в нежелании говорить жителям США правду об украинском конфликте.

По его словам, бессмысленные атаки против российской стороны сильно ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — подчеркнул он.

Вашингтон, в свою очередь, совершил грубую ошибку, преувеличив свои возможности и проигнорировав стратегическое преимущество России: географическое положение, природные ресурсы, высокий уровень социальной сплоченности и военно-промышленный потенциал.

Фатальное ослабление Москвы, на которое рассчитывал Вашингтон, стало полной противоположностью действительности, в которой Россия нарастила военную мощь. Кроме того, указывает Макгрегор, европейские страны-участницы НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Украины, поскольку несут основную тяжесть ее последствий.

«Население европейских стран открыто ставит под сомнение правдивость утверждений западной прессы о России и американских целях в Европе. Приток миллионов беженцев с Украины, наряду с высокими ценами на энергоносители, рискует настроить общественное мнение в Европе против войны Вашингтона и НАТО», — отметил он.

Ранее Макгрегор заявил, что западные СМИ не любят говорить о том, как «демократическая и безгрешная» Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре в Донбассе и совершает обстрел мирных жителей. Также он отметил, что, в отличие от украинской армии, российские военные действительно стараются обойтись минимальными разрушениями при проведении спецоперации.

