«Вкусно — и точка» уберут игрушки из аналога Happy Meal

Во «Вкусно — и точка» появятся детские наборы «Кидс Комбо» с книгами вместо игрушек

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые стали преемником ресторанов «Макдоналдс» в России, появятся детские наборы с сюрпризом, аналогичные Happy Meal, сообщили РБК в пресс-службе компании. Наборы назовут «Кидс Комбо», из них уберут игрушки и вместо них будут класть книги.

Новая продукция станет доступна в ресторанах сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске с 12 декабря. А в январе компания обещает наладить продажи детских наборов по всей России.

По словам представителя «Вкусно — и точка», в «Кидс Комбо» войдут наггетсы, сырные снеки, классические бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток по выбору. В качестве подарка покупателю будет попадаться одна из 14 эксклюзивных книг от издательства CLEVER с разнообразными головоломками и лабиринтами. Компания обещает, что со временем можно будет собирать целую коллекцию таких книг.

Ранее летом глава сети Олег Пароев заявлял, что у «Вкусно — и точка» возникнут сложности при попытках заключить лицензионные соглашения на подарочную продукцию по мотивам мультфильмов, так как большинство из них снималось в западных странах. Тем не менее Пароев пообещал, что компания скоро снова сможет «порадовать маленьких гостей».

28 ноября стало известно, что девять работавших в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга «Макдоналдсов» станут «Вкусно — и точка» — их владелец, бывшая франчайзи американской McDonald's, компания «Развитие РОСТ» подписала договор о смене бренда с предприятием Александра Говора.

