Работавшие в аэропортах «Макдоналдсы» станут «Вкусно — и точка» 

«Макдоналдсы» на вокзалах и в аэропортах переименуют во «Вкусно — и точка»

Девять работавших в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга «Макдоналдсов» станут «Вкусно — и точка» — их владелец, бывшая франчайзи американской McDonald's, компания «Развитие РОСТ» подписала договор о смене бренда с предприятием Александра Говора, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«С 1 декабря предприятия ООО "Развитие РОСТ" продолжат свою работу в России под брендом "Вкусно — и точка"», — заявили в компании. Процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи.

С начала декабря работать под новым брендом начнут 6 ресторанов, 2 откроются позже — после обновления декора, и еще один — после открытия терминала Д аэропорта Шереметьево, рассказал глава «Развитие РОСТ» Михаил Полиновский.

В ноябре стало известно, что специализирующаяся на логистике продуктов питания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России. Компания известна как логистический партнер «Макдоналдс». Предприятие не просто снабжает сеть продовольствием, но и предоставляет полный спектр услуг, в том числе анализ спроса и предложения, маркетинг и бизнес-аналитику, а также услуги по упаковке.

