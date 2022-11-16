Партнер «Макдоналдс» уйдет из России

РБК: логистический партнер «Макдоналдс» Havi Logistics уйдет из России

Специализирующаяся на логистике продуктов питания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России. О желании компании уйти узнал РБК.

По данным источников издания, один из вариантов — передача активов российскому менеджменту. Havi Logistics известна как логистический партнер «Макдоналдс». Но компания не просто снабжает сеть продовольствием, но и предоставляет полный спектр услуг, в том числе анализ спроса и предложения, маркетинг и бизнес-аналитику, а также услуги по упаковке.

Havi Logistics работает более чем в 45 странах, компании сотрудничала со многими брендами, например IKEA. В России Havi представляло основанное в 2003 году ООО «Рулог». Выручка компании в прошлом году была 70 миллиардов рублей, чистая прибыль — 13 миллионов рублей. Во «Вкусно — и точка» заявили, что продолжают работать с «Рулогом».

Бренд «Вкусно — и точка» появился в России после отказа «Макдоналдс» от работы на российском рынке, что связано с украинским конфликтом. В компании указали, что ведение бизнеса в стране больше не соответствует ее ценностям.