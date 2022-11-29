На Западе обвинили Зеленского в попытке устранить политического оппонента

Rheinische Post: Зеленский пытается устранить политического оппонента Кличко

На Западе обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытке устранить политического оппонента на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в Киеве. Речь идет о столичном мэре Виталии Кличко, пишет немецкая газета Rheinische Post.

«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — говорится в материале.

Издание указывает, что украинский лидер намеренно отчитал городскую администрацию столицы за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг «пунктов несокрушимости» вскрыла конфликт украинских властей, в частности мэра Киева Виталия Кличко и представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского.

