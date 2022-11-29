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06:29, 29 ноября 2022Бывший СССР

На Западе обвинили Зеленского в попытке устранить политического оппонента

Rheinische Post: Зеленский пытается устранить политического оппонента Кличко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

На Западе обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытке устранить политического оппонента на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в Киеве. Речь идет о столичном мэре Виталии Кличко, пишет немецкая газета Rheinische Post.

«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — говорится в материале.

Издание указывает, что украинский лидер намеренно отчитал городскую администрацию столицы за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг «пунктов несокрушимости» вскрыла конфликт украинских властей, в частности мэра Киева Виталия Кличко и представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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