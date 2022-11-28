В ситуации вокруг «пунктов несокрушимости» увидели конфликт Кличко с офисом Зеленского

Ситуация вокруг «пунктов несокрушимости» вскрыла конфликт украинских властей, в частности мэра Киева Виталия Кличко и представителей офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый аналитический. КTime».

Автор напомнил, что в офисе президента Украины развернули широкую информационную кампанию, называя пункты обогрева по всей стране «пунктами несокрушимости». Согласно официальной информации, в них можно бесплатно погреться, получить воду, мобильную связь, подзарядить мобильные телефоны и отдохнуть. Исходя из этого, помещения должны быть большими и удобными, чтобы нуждающиеся смогли дождаться подзарядки мобильных устройств, считает автор публикации.

Отмечается, что в Киеве они открываются в школах, спортзалах и административных зданиях, а не в армейских палатках, как в остальных городах страны. Но мэр столицы в своих соцсетях называет их именно «пунктами обогрева», а не «пунктами несокрушимости», что не нравится офису президента.

Автор отметил, что ОП «жестко проехался» по Кличко, обвинив его в профанации с «пунктами несокрушимости». К инспекциям подключился глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который призвал власти Киева постыдиться. По его словам, часть «пунктов несокрушимости» была закрыта, в некоторых наблюдались проблемы с водой, работой генераторов и интернета.

В ответ на это Кличко записал видеообращение, в котором отметил, что тема пунктов обогрева приобрела политическую окраску.

«Отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частной беседе мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото», — добавил Кличко, подчеркнув, что не хотел бы вступать в политические баталии.

Ранее на некачественную работу «пунктов несокрушимости» в Киеве обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше всего жалоб поступает именно из столицы.