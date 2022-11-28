Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 28 ноября 2022Бывший СССР

Ситуация вокруг «пунктов несокрушимости» вскрыла конфликт украинских властей

В ситуации вокруг «пунктов несокрушимости» увидели конфликт Кличко с офисом Зеленского
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Ситуация вокруг «пунктов несокрушимости» вскрыла конфликт украинских властей, в частности мэра Киева Виталия Кличко и представителей офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый аналитический. КTime».

Автор напомнил, что в офисе президента Украины развернули широкую информационную кампанию, называя пункты обогрева по всей стране «пунктами несокрушимости». Согласно официальной информации, в них можно бесплатно погреться, получить воду, мобильную связь, подзарядить мобильные телефоны и отдохнуть. Исходя из этого, помещения должны быть большими и удобными, чтобы нуждающиеся смогли дождаться подзарядки мобильных устройств, считает автор публикации.

Отмечается, что в Киеве они открываются в школах, спортзалах и административных зданиях, а не в армейских палатках, как в остальных городах страны. Но мэр столицы в своих соцсетях называет их именно «пунктами обогрева», а не «пунктами несокрушимости», что не нравится офису президента.

Автор отметил, что ОП «жестко проехался» по Кличко, обвинив его в профанации с «пунктами несокрушимости». К инспекциям подключился глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который призвал власти Киева постыдиться. По его словам, часть «пунктов несокрушимости» была закрыта, в некоторых наблюдались проблемы с водой, работой генераторов и интернета.

Материалы по теме:
Почти во всех областях Украины наступил блэкаут
Почти во всех областях Украины наступил блэкаут
23 ноября 2022
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022

В ответ на это Кличко записал видеообращение, в котором отметил, что тема пунктов обогрева приобрела политическую окраску.

«Отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частной беседе мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото», — добавил Кличко, подчеркнув, что не хотел бы вступать в политические баталии.

Ранее на некачественную работу «пунктов несокрушимости» в Киеве обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше всего жалоб поступает именно из столицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.