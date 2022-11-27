Депутат Рады раскритиковал работу «пунктов несокрушимости» в Киеве

Депутат Верховной рады Арахамия раскритиковал работу «пунктов несокрушимости» в Киеве

В Киеве пятая часть «пунктов несокрушимости» — пунктов оказания базовых услуг — оказалась в нерабочем состоянии. Об этом заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает УНИАН.

Он объяснил, что за день представители президентской партии проверили 530 объектов. «Когда мы ездили и общались, то где-то 20 процентов вообще были закрыты, там никого нет», — сказал политик, добавив, что в остальных пунктах выявились проблемы с работой генераторов, интернетом, питьевой водой.

«Мне как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городским властям Киева», — признал Арахамия, заверив, что сейчас ведется работа по обеспечению пунктов всем необходимым.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов страны. «К сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — заявил украинский лидер. По его словам, в столице фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.

Ранее Зеленский заявил, что пункты будут бесплатными и круглосуточными. Расположены они будут в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Зеленский утверждает, что в пунктах есть вода, свет, мобильная связь и интернет.