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18:50, 29 ноября 2022Путешествия

Количество открытых для россиян стран возросло в разы

Вице-президент РСТ сообщил, что россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру

Фото: Robin Noguier / Unsplash

Количество открытых для российских туристов зарубежных стран возросло в несколько раз с начала 2022 года. Об этом стало известно со слов директора ассоциации «Турпомощь» и вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Александра Осауленко, передает ТАСС.

Как уточнил спикер, путешественникам из России по-прежнему доступны поездки по всему миру. Он добавил, что еще в марте-мае туристы могли выехать только в семь стран, а к ноябрю туристических направлений стало более 30.

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Осауленко также отметил, что география продолжает расширяться. «Сегодня мы видим, что у нас география — не только ближнее зарубежье, но и дальнее – Куба, Таиланд. По-прежнему пользуются спросом Турция, ОАЭ», — пояснил вице-президент РСТ.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что количество стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами или с пересадками, увеличилось до 45 за счет отмены коронавирусных ограничений в нескольких государствах. Среди них также оказались Афганистан, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Марокко, Иорданию, Тунис и ОАЭ.

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Марк Успенский
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