В России заявили о скором прекращении существования Украины
Украина как государство и ее армия не переживут зиму. О скором прекращении существования страны заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, его слова приводит РИА Новости.
По словам Бобкова, Киев ждут коллапс экономики и энергетики.
«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — заявил он.
В качестве подтверждения своих слов о скором конце существования украинской армии Бобков привел пример с потерей Киевом контроля над рядом населенных пунктов в Донецкой народной республике.
Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов.