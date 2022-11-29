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08:43, 29 ноября 2022Россия

В России заявили о скором прекращении существования Украины

Вице-спикер парламента Крыма Бобков заявил, что Украина как государство не переживет зиму

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина как государство и ее армия не переживут зиму. О скором прекращении существования страны заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бобкова, Киев ждут коллапс экономики и энергетики.

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — заявил он.

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В качестве подтверждения своих слов о скором конце существования украинской армии Бобков привел пример с потерей Киевом контроля над рядом населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов.

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Марк Леонов
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