Во Франции психиатры устроили забастовку из-за кризиса

В Париже психиатры устроили забастовку из-за нехватки кадров и денег в отрасли

Работники психиатрических отделений в Париже устроили забастовку из-за кризиса. Они жалуются на нехватку кадров и денег для лечения пациентов, сообщает корреспондент РИА Новости.

На манифестацию во вторник, 29 ноября, вышли десятки психиатров и других представителей отрасли. Протесты проходят перед зданием Министерства здравоохранения Франции в Париже. Происходящее контролируют сотрудники полиции.

Участники забастовки требуют, чтобы власти Франции выделяли больше средств на лечение пациентов и увеличили численность медперсонала. «Я работаю в отделении детской психиатрии уже 20 лет и вижу, как условия работы только ухудшаются. Персонала в отделениях становится все меньше, нам выделяют все меньше средств для обеспечения нашей профессиональной деятельности, особенно в пригородах», — поделилась с агентством одна из участниц акции.

Она добавила, что в местных клиниках не хватает отделений для лечения детей, в особенности аутистов и детей с особенностями развития. При этом число больных несовершеннолетних пациентов сильно выросло. «Конечно, экономический кризис повлиял, но ситуация в сфере здравоохранения и так была тяжелой, а теперь она становится еще хуже», — заявила детский психиатр.

Ранее сообщалось, что госслужащие из трех британских министерств, в том числе МВД, планируют устроить месячную забастовку с середины декабря. Так они хотят добиться повышения зарплаты на фоне рекордной инфляции.