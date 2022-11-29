В США призвали разместить войска на границе Мексикой

Республиканец Маккарти заявил о необходимости разместить войска на границе США и Мексики

Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти высказался о необходимости разместить войска на границе США с Мексикой. Об этом он заявил журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса. Слова республиканца приводит РИА Новости.

По мнению Маккарти в настоящее время ситуация настолько плоха, что нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы иметь возможность конкурировать с картелями.

Также политик в очередной раз предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование проблемы на южной границе, через которую за год в США проникли около двух миллионов нелегальных мигрантов.

С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера.

Профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер в своей статье для издания The American Conservative высказал мнение, что граждане США, думая про украинский конфликт, совсем забыли про миграционный кризис на границе с Мексикой. При этом он указал, что американцам вряд ли есть реальное дело до Украины.