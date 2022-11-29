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09:36, 29 ноября 2022Забота о себе

В сети назвали игнорируемые «тревожные звонки» в отношениях

На Reddit назвали нечестность и безынициативность главными «тревожными звонками» в любви

Фото: Unsplash

Пользователи Reddit признались, что игнорировали некоторые «тревожные звонки» в отношениях. Среди них они назвали безынициативность, невнимательность и другие негативные качества партнера.

Нечестность в вопросах любви, в частности, перед предыдущими партнерами, — один из главных признаков, который должен настораживать, считают многие комментаторы.

Он не сказал своей бывшей, что они расстались, только что «взяли паузу». Мне стоило тоже взять паузу в тот момент

bowlbettertalkпользователь Reddit

Многие участники обсуждения упомянули невнимательность по отношению к партнеру, его потребностям и здоровью.

Его друзья уговорили меня остаться с ним после того, как я на три дня попала в больницу из-за кровотечения после выкидыша. А он меня ни разу не навестил

sad_ducky_duckпользователь Reddit
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Отсутствие инициативы комментаторы также считают причиной пересмотреть серьезность отношений.

Когда беседы и встречи всегда инициируете вы, а не они. Односторонние отношения — отстой

h1d1nnпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit признались, что благодаря просмотру порно научились правильному использованию собственного тела и разумному отношению к своим возможностям. Многие отметили, что были шокированы разнообразием не самого приятного для них контента, доступного на порносайтах.

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Александра Лисица
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