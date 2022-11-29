В сети назвали игнорируемые «тревожные звонки» в отношениях

На Reddit назвали нечестность и безынициативность главными «тревожными звонками» в любви

Пользователи Reddit признались, что игнорировали некоторые «тревожные звонки» в отношениях. Среди них они назвали безынициативность, невнимательность и другие негативные качества партнера.

Нечестность в вопросах любви, в частности, перед предыдущими партнерами, — один из главных признаков, который должен настораживать, считают многие комментаторы.

Он не сказал своей бывшей, что они расстались, только что «взяли паузу». Мне стоило тоже взять паузу в тот момент bowlbettertalk пользователь Reddit

Многие участники обсуждения упомянули невнимательность по отношению к партнеру, его потребностям и здоровью.

Его друзья уговорили меня остаться с ним после того, как я на три дня попала в больницу из-за кровотечения после выкидыша. А он меня ни разу не навестил sad_ducky_duck пользователь Reddit

Отсутствие инициативы комментаторы также считают причиной пересмотреть серьезность отношений.

Когда беседы и встречи всегда инициируете вы, а не они. Односторонние отношения — отстой h1d1nn пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit признались, что благодаря просмотру порно научились правильному использованию собственного тела и разумному отношению к своим возможностям. Многие отметили, что были шокированы разнообразием не самого приятного для них контента, доступного на порносайтах.